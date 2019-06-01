В Азербайджане завтра ожидается до 36 градусов тепла

1 июня 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, умеренный южный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем 28-33, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 35-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, град, утром местами туман. Днем будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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