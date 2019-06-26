Ягуб Махмудов: Ширмамед Гусейнов был смелым человеком

26 июня 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов в связи со смертью выдающего ученого Ширмамеда Гусейнова направил семье покойного соболезнования.

По сообщению Института истории НАНА, в письме с соболезнованиями говорится:

"Азербайджанская журналистика понесла большую утрату – 24 июня 2019 года скончался выдающийся ученый Ширмамед Гусейнов.

Ширмамед Гусейнов родился 17 декабря 1924 года в городе Шеки. 60 лет его жизни связаны с Бакинским государственным университетом (БГУ). Большая плеяда азербайджанских журналистов училась у него, они являются его воспитанниками.

Ширмамед Гусейнов не обманывался этим бренным миром, прожив достойную и славную жизнь. Он был нашим выдающимся представителем интеллигенции, который всегда без оглядки высказывал свое мнение. Он был мужественным, смелым человеком, который в советскую эпоху прививал студентам любовь к своей нации. Я свидетель многих таких ситуаций. Никогда не забуду то, как Ширмамед Гусейнов грудью встал на защиту гениального Бахтияра Вахабзаде, когда великий поэт подвергся не справедливым нападкам.

Сегодня его воспитанники в БГУ, а также в других научно-образовательных учреждениях и средствах массовой информации успешно продолжают путь своего учителя.

Исследования ученого о деятельности основателей Азербайджанской Демократической Республики занимают особое место в изучении истории Азербайджана. Как главный редактор двухтомной «Энциклопедии Азербайджанской Демократической Республики», считаю нужным заявить народу то, что труды Ширмамеда Гусейнова, в том числе исследования основателей Азербайджанской Демократической Республики, сыграли важную роль в подготовке этой энциклопедии.

Наше государство высоко оценило долгую и эффективную деятельность ученого. Он был удостоен нескольких наград, в том числе ордена «Шараф» и персональной пенсии Президента.

Президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой за уважение и почтение к памяти Ширмамеда Гусейнова от имени азербайджанских историков, интеллигенции города Шеки, где родился ученый, и всей его общественности, в том числе моих избирателей, выражаю глубокую благодарность.

Прошу милости Аллаха выдающемуся ученому, мои глубокие соболезнования его семье, близким и сотрудникам БГУ.

Мои избиратели и вся шекинская общественность сегодня гордятся тем, что в ряду известных личностей-уроженцев Шеки, подаренных им Азербайджану и всему миру, Ширмамед Гусейнов – видный представитель азербайджанской интеллигенции, имеющий важные заслуги в развитии и формировании современной азербайджанской журналистики, занял свое достойное место".

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