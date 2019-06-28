Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проекта «Поощрение инклюзивного образования посредством традиционного искусства» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялась презентация проекта «Поощрение инклюзивного образования посредством традиционного искусства».

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Было отмечено, что проект реализуется в рамках Программы "Модернизация системы образования в Азербайджане с участием гражданского общества и посредством применения инклюзивного образования", финансируемой Европейским союзом. Основными партнерами в исполнении проекта являются Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Министерство образования. В рамках проекта будет осуществляться сотрудничество с Центром традиционного искусства Ичеришехер, а также общеобразовательными школами и спецшколами города Баку. Основная цель проекта - обеспечение доступности Центра традиционного искусства Ичеришехер, как компонента инклюзивного образования, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание Центра профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда.

Было подчеркнуто, что привлеченные к данному проекту преподаватели и деятели искусств получат необходимые знания и умения для обучения молодежи с ограниченными возможностями здоровья вместе с другими молодыми людьми. Их информированность о принципах инклюзивного образования будет повышаться посредством местных и международных тренингов. Проект внесет вклад в поощрение модели инклюзивного профессионального образования и обеспечение в стране равных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет повышено соответствие молодежи с ограниченными возможностями здоровья потребностям рынка труда в области традиционного искусства. По окончании программы результаты проекта будут использованы в подготовке соответствующий рекомендаций.

Отмечено, что к основным целевым группам проекта относятся получившая формальное образование в спецшколах молодежь с ограниченными возможностями здоровья, заинтересованная в участии в программе профессионального образования по инклюзивному искусству и творчеству, инструкторы, участвующие в процессе образования, лица, проводящие специальное обучение, рабочий персонал Центра традиционного искусства Ичеришехер и отобранные пилотные школы.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побеседовала с привлеченными к проекту молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, сфотографировалась с ними.

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