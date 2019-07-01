Работа по включению Дворца шекинских ханов в Список культурного наследия продолжается - Абульфас Гараев

1 июля 2019 15:00 (UTC+04:00)

Министр: Работа по включению Дворца шекинских ханов в Список всемирного культурного наследия продолжается

БАКУ /Trend/ - С целью включения Дворца шекинских ханов в Список культурного наследия ЮНЕСКО продолжается кропотливая работа.

Об этом на пресс-конференции сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в понедельник Trend

Министр отметил, что в связи с этим Комитет выдвигает определенные условия. «В настоящее время в этом направлении продолжается работа. Это нормальный процесс. Последнее решение вынесет Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас трудно что-то сказать», - сказал он.

Отметим, что в Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии открытия сессии, состоявшейся 30 июня, приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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