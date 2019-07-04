В Азербайджане завершилась регистрация по приему на работу учителей

4 июля 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершилась электронная регистрация по приему на работу учителей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Для участия в конкурсе по приему на работу учителей, стартовавшего 24 июня, электронную регистрацию прошли более 52 тысячи кандидатов, более 50 тысячи из которых подтвердили свои заявления.

Отметим, что тестовый экзамен конкурса состоится 8-24 июля. Набравшие проходной балл кандидаты смогут выбрать восемь вакантных мест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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