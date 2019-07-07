Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов внесены на обсуждение на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку

БАКУ /Trend/ - Во время очередного заседания на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре был рассмотрен файл по включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Дворца шекинских ханов и исторического центра Шеки, сообщает в воскресенье Trend.

После того, как был выслушан отчет ICOM, началось обсуждение номинации.

Отметим, что в 2017 году на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в польском Кракове обсуждалась представленная Азербайджаном номинация "Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов".

Напомним, что в Баку 30 июня свою работу начала 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для участия в сессии в Азербайджан с визитом прибыли министр культуры Саудовской Аравии принц Бадер бин Абдуллах, министр иностранных дел Боснии и Герцоговины Драган Чович, министр культуры и изящных искусств Камбоджи Сакона Пхыен, министр культуры Узбекистана Бахтияр Сайфуллаев, министр культуры Кот-д'Ивуара Коуакоу Маурис Бандаман, министр культуры Татарстана Ирада Эюбова, министр культуры Ирака Абдульамир Мадхи, министр культуры Болгарии Боил Банов, министр культуры и туризма Пакистана Сайед Сардар Али Шах, министр культуры, туризма и спорта Канарских островов Испании Исак Кастеяно, министр культуры и по религиозным делам Мьянмы Анг Ко Тура, министр образования и туризма Пенджабской провинции Пакистана, Ясир Хумайун, министр информации, культуры и туризма Лаоса Босенгхам Вондара, министр лесного хозяйства Камеруна Ндонга Жюлес Дорет, министр туризма и антиквариата Уганды Эмфраим Камунту, министр по делам диаспоры Северной Македонии Эдмонд Адеми.

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия принимают участие около 2500 делегатов из более чем, 180 стран мира.

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