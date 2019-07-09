Завтра в Баку преимущественно без осадков, до 35 тепла

9 июля 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды - 22-23, на . южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливни, грозы, возможен град. Днем осадки постепенно прекратятся. Порывистый западный ветер

Ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку местами возможны дожди
Общество 8 июля 14:14
Завтра в Баку до 32 градусов тепла
Общество 7 июля 14:02
В субботу в Баку будет ветрено
Общество 5 июля 13:03
Завтра в Баку ветер усилится, осадков не ожидается
Общество 4 июля 13:14
Завтра в Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла
Общество 3 июля 13:59
Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса
Общество 2 июля 14:13
Лента новостей
Импорт пшеницы из Казахстана позволит грузинскому рынку увеличить поставки
Бизнес 14:44
Эльмар Мамедъяров: Важнейшая задача азербайджанской дипломатии - освобождение оккупированных земель и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома
Политика 14:44
Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи
Арабские страны 14:39
Проект агрострахования в Азербайджане улучшит страховой рынок - депутат
Бизнес 14:37
Для детсадов Азербайджана разработан рацион питания - агентство
Общество 14:35
В Италии предлагают повысить до €1 млн штраф за несанкционированный заход в порты
Другие страны 14:32
YARAT представляет экспозиции Зади Ча "Дитя Магохалми и Отзвуки Творения" и Таус Махачевой "Шаривари"
Культура 14:31
Парвин Керимзаде: 43-я сессия Комитета всемирного наследия внесет свой вклад в дело охраны богатого культурного наследия нашего народа
Политика 14:23
Узбекская биржа разместит государственные ценные бумаги
Финансы 14:15