Завтра в Баку преимущественно без осадков, до 35 тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды - 22-23, на . южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливни, грозы, возможен град. Днем осадки постепенно прекратятся. Порывистый западный ветер

Ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.