В Баку аттестат " с отличием" получили 1433 выпускника средних школ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Выпускникам, окончившим общеобразовательные школы при Управлении образования города Баку на уровне полного среднего и общего среднего образования, вручаются аттестаты “с отличием”, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.

В этом году “с отличием” окончили школу 877 человек по уровню общего среднего образования, и 556 - по уровню полного среднего образования.

В учебных заведениях проводятся церемонии вручения аттестатов, в которых участвуют руководство школ, педагоги, родители и отличившиеся выпускники.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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