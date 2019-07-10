В Баку аттестат " с отличием" получили 1433 выпускника средних школ (ФОТО)

10 июля 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выпускникам, окончившим общеобразовательные школы при Управлении образования города Баку на уровне полного среднего и общего среднего образования, вручаются аттестаты “с отличием”, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.

В этом году “с отличием” окончили школу 877 человек по уровню общего среднего образования, и 556 - по уровню полного среднего образования.

В учебных заведениях проводятся церемонии вручения аттестатов, в которых участвуют руководство школ, педагоги, родители и отличившиеся выпускники.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Начинается прием документов в V и VII классы лицеев и школ-лицеев Баку
Общество 7 июня 13:18
В Баку при приеме в I класс будет оцениваться устная речь ребенка в секторе с другим языком преподавания (Эксклюзив)
Общество 29 марта 11:40
В школах Баку проводятся мероприятия, посвященные 110-летнему юбилею Мир Джалала Пашаева (ФОТО)
Общество 29 ноября 2018 15:18
Продлена регистрация в подготовительные группы бакинских школ
Общество 3 октября 2018 16:33
В Азербайджане начался прием документов в дошкольные группы
Общество 15 августа 2018 15:50
В Баку первоклассниками станут более 2400 детей в возрасте до шести лет
Общество 6 июля 2018 20:45
Лента новостей
Эксперт: По TAP в первую очередь пойдёт самый дешёвый газ
Энергетика 18:18
Азербайджанская компания примет участие в проекте тепличного комплекса в Турции
Финансы 18:05
В ряде районов Баку планируется установка дренажных систем
Экономика 17:55
Зариф считает противоречивым созванное по запросу США заседание МАГАТЭ по ядерной сделке
Другие страны 17:50
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку ножей для экструдера
Тендеры 17:48
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 17:46
Производитель минеральной воды в Нахчыване расширит географию экспорта
Бизнес 17:44
Министр экономики и финансов Франции посетит Азербайджан
Финансы 17:36
В Азербайджане неохотно страхуют интеллектуальную собственность
Экономика 17:31