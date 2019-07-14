Шахрияр Мамедъяров вышел в четвертьфинал этапа Grand Prix 2019

БАКУ /Trend/ - В Риге в рамках второго этапа серии Grand Prix 2019, проводимой Международной шахматной федерацией и компанией World Chess, состоялись ответные партии шахматистов, сообщает Trend.

Ответная партия между представляющим Азербайджан гроссмейстером Шахрияром Мамедъяровым и российским шахматистом Даниилом Дубровиным завершилась победой Мамедъярова.

Азербайджанский шахматист после этой победы вышел в четвертьфинал турнира.

Отметим, что в первой партии, которая прошла 12 июля, была зафиксирована ничья.

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