В Барде выявлены грубые нарушения при производстве сыра (ФОТО)

17 июля 2019 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности провели мониторинг в селе Моллалы Бардинского района, на основании информации о производстве контрафактного сыра.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, в ходе мониторинга информация подтвердилась. Стало известно, что в незаконно функционирующем цехе не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических правил.

Было установлено, что с целью искусственного повышения жирности сыра используются растительные масла, а также пищевой краситель бета-каротин для придания продукции более товарного вида.

Взятые с продукции пробы, с целью проведения экспертизы, были отправлены в соответствующие лаборатории Института пищевой безопасности.

Расследование продолжается.

Агентство просит граждан не оставаться равнодушными к нарушениям прав потребителей, и при наличии информации о негативных фактах в пищевой сфере, незамедлительно обращаться в call-центр по номеру 1003

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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