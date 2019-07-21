Азербайджанские борцы начали с победы XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) в группе А одержал победу над представителем России Эльдаром Асакаевым в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщает в воскресенье Trend.

Соревнования по борьбе проходят в спортивном дворце имени Гейдара Алиева.

Отметим, что в первый день проходят соревнования как по борьбе вольного стиля, так и по греко-римской борьбе. Другой азербайджанский борец Абульфаз Насиров также выступает в группе А и в настоящее время в рамках 1/8 финала борется с представителем Великобритании Харвейем Ридингсом.

В соревнованиях по греко-римской борьбе азербайджанские представители Фарид Садыглы в квалификационном раунде встретится с итальянцем Андреа Мартино, а Нихат Мамедли в 1/8 финала с представителем Польше Оливье Шкрипчаком.

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