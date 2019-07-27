Сегодня завершающий день фестиваля EYOF Baku 2019

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершающий день XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, сообщает в субботу Trend.

Азербайджанские спортсмены выступят сегодня в пяти видах спорта.

В 20:30 состоится церемония закрытия EYOF.

Напомним, что по количеству медалей Азербайджан занимает второе место с 10 золотыми, семью серебряными и шестью бронзовыми медалями. Россия лидирует с 58 медалями (25 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей).

Атлетика

09:15. Юноши, тройной прыжок, финал

Чингиз Исрафилов

Дзюдо

10:30. Смешанные командные выступления

1/8 финала. Азербайджан - Грузия

Баскетбол

Юноши, за 7-е место

11:15. Азербайджан - Хорватия

Волейбол

Юноши, за 7-е место

11:30. Азербайджан - Германия

Гандбол

Юноши, за 7-е место

11:30. Сербия – Азербайджан

Девушки, за 7-е место

09:30. Азербайджан - Чехия

20:30. Церемония закрытия фестиваля

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Кямаля Сеидова)

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