Фонд пропаганды нравственных ценностей о моральных аспектах праздника Гурбан

7 августа 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совершая жертвоприношение, следует быть внимательнее к сути праздника.

Об этом сказал заместитель исполнительного директора Фонда пропаганды нравственных ценностей Джейхун Алиев на конференции «Религиозные праздники: история, традиции и современность», сообщает в среду Trend.

По его словам, совершив жертвоприношение, человек не должен оставлять себе или раздавать родственникам большую часть мяса. Раздача жертвенного мяса малоимущим является одним из элементов милосердия праздника Гурбан.

"К сожалению, порой посредством религиозных праздников некоторые пытаются впустить в страну из-за рубежа радикальные идеи. Это нетрадиционный процесс. С этой точки зрения мы должны беречь суть праздника. В настоящее время религиозные праздники отмечаются на государственном уровне. Но каждый из нас, индивидуально, должен хранить сущность праздника. Не следует думать, что все упирается в жертвоприношение. Эти праздники проводятся для того, чтобы люди поддерживали друг друга, избегали равнодушия к окружающим», - сказал Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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