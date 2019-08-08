В результате ДТП на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек

8 августа 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения двух автобусов на территории т.н. Хырдаланского круга на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения, в Республиканскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести обратились пять человек, из них - три женщины в возрасте 50, 58 и 41 года и двое мужчин в возрасте 59 и 23 лет.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь и они были переведены на амбулаторное лечение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 11:07
В Баку произошла цепная авария с участием автобусов (ФОТО)
Общество 10:10
В Азербайджане в этом году выросло число пострадавших в ДТП
Происшествия 30 декабря 2017 13:56
В Аргентине более 10 человек погибли в ДТП между автобусом и грузовиком
Другие страны 26 июня 2017 04:45
В Баку восстановлено движение на Хырдаланском круге
Общество 15 мая 2015 14:17
Ремонтные работы на Хырдаланском круге в Баку завершатся в кратчайшие сроки
Общество 13 мая 2015 14:49
Лента новостей
Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 11:07
Археологи нашли на дне озера в Польше наконечник копья, принадлежавший викингам
Европа 11:05
Дженнифер Энистон скучает по "Друзьям"
Интересное 11:00
В Турции сократились количество авиарейсов
Турция 10:57
В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов
Общество 10:48
Из Нью-Йорка в Баку: встреча с известной пианисткой (ФОТО)
Культура 10:42
Нацбанк Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году
Беларусь 10:38
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
США 10:37
Facebook сохраняет популярность на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 10:36