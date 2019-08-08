В результате ДТП на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения двух автобусов на территории т.н. Хырдаланского круга на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения, в Республиканскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести обратились пять человек, из них - три женщины в возрасте 50, 58 и 41 года и двое мужчин в возрасте 59 и 23 лет.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь и они были переведены на амбулаторное лечение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)

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