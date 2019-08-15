В Азербайджане стало известно время приема документов в группы дошкольной подготовки

БАКУ/Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ об организации групп дошкольного образования в государственных общеобразовательных школах на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, согласно приказу, прием электронных заявок в группы дошкольной подготовки начнется 26 августа и продолжится до 25 августа.

Прием будет осуществляться через сайт mektebeqebul.edu.az

В группы дошкольной подготовки, созданные в государственных общеобразовательных школах принимаются дети 2014 года рождения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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