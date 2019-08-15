В Азербайджане стало известно время приема документов в группы дошкольной подготовки

15 августа 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ об организации групп дошкольного образования в государственных общеобразовательных школах на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, согласно приказу, прием электронных заявок в группы дошкольной подготовки начнется 26 августа и продолжится до 25 августа.

Прием будет осуществляться через сайт mektebeqebul.edu.az

В группы дошкольной подготовки, созданные в государственных общеобразовательных школах принимаются дети 2014 года рождения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане стартует информационная система по перемещениям школьников
Общество 14 августа 20:04
В Азербайджане завершился выбор вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей
Общество 14 августа 13:35
Очередная Международная олимпиада по информатике пройдет в Сингапуре
Политика 10 августа 17:59
В Азербайджане получить профессиональное образование желают более 3300 человек
Общество 7 августа 19:44
В Азербайджане стартует заключительный этап конкурса по приему учителей на работу
Общество 6 августа 17:23
Джейхун Байрамов: Проведение олимпиады по информатике имеет важное значение для образования в Азербайджане
Общество 5 августа 17:53
Лента новостей
Казахский тенге продолжает укрепляться после значительного падения
Финансы 15:59
В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы
Общество 15:53
"Любовный роман" Оксаны Расуловой (ФОТО)
Культура 15:51
В Турции совершено нападение на воинскую часть
Турция 15:47
Дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино из-за слов о ее отце
Другие страны 15:45
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест правительству Австралии
Политика 15:42
Fitch присвоило Народному Банку Узбекистана рейтинг «BB-», прогноз «Стабильный»
Финансы 15:40
Подписан контракт на строительство 13-километрового участка дороги Квешети-Коби в Грузии
Бизнес 15:33
Азербайджанские и российские музыканты выступят на одной сцене
Культура 15:29