Завтра в Азербайджане завершается прием документов по приему в профессиональные школы

19 августа 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра завершается электронный прием документов в государственные профессиональные школы на 2019/2020 учебный год.

По информации на 12:00 19 августа, число заявлений составило 9 272, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования. В основном предпочтение отдано таким специальностям, как повар, портной, специалист агросервиса, специалист-скотовод и компьютерный оператор.

Прием подкументов проводится в центрах «Служба ASAN», а в городах и районах, где нет таких центров, в соответствующих учреждениях профессионального образования, бесплатно и в электронном формате. Прием осуществляется на конкурсной основе, при условии наличия свидетельства об окончании учебного заведения или аттестата, с учетом среднего балла по соответствующим предметам. Инвалиды, а также дети, потерявшие родителей или лишившиеся их опеки, принимаются вне конкурса.

Результаты конкурса будут обнародованы 21 августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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