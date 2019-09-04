Избран состав Общественного совета минобразования Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Общественный совет министерства образования Азербайджана прошли выборы, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Заместитель министра, председатель Избирательной комиссии Фирудин Гурбанов отметил, что Совет будет структурой, организующей консультации по различным вопросам в сфере образования, выдвигающей предложения министерству по осуществлению государственной политики в этой сфере и обладающей другими, установленными законодательством правами.

По результатам голосования в состав Совета были избраны Ильгар Оруджев, Шахлар Аскеров, Этибар Алиев, Надир Исрафилов, Ульвия Микаилова, Эльмина Кязымзаде, Анар Велиев, Анар Джафарзаде, Асиф Джахангиров, Маис Алиев и Хикмет Ализаде.

Отметим, что Общественный совет при минобразования создается по приказу министра образования Джейхуна Байрамова от 11 июля 2019 года.

Главная цель создания Совета - повысить прозрачность в работе министерства, усилить взаимную работу с общественностью в сфере образования.

Напомним, что в связи с выборами в Совет и по поводу участие в качестве избирателей в министерство поступило свыше 125 обращений. Официальную регистрацию прошли 44 избирателя и 34 кандидата. Обращения были проверены Избирательной комиссией, состоящей из представителей минобразования и институтов гражданского общества. В Комиссию вошли четыре представителя министерства и пять представителей институтов гражданского общества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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