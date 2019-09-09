В предстоящей переписи населения Азербайджана будут новшества

9 сентября 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В процедуру и опросные листы переписи населения Азербайджана, которая пройдет в 1-10 октября текущего года внесен ряд изменений.

Об этом сказал первый зампред Государственного комитета по статистике, доктор философии по экономике Вагаб Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, впервые в опросный лист будут включены вопросы об инвалидности. Эта информация, собранная в рамках переписи по городам, районам и различным возрастным группам, охватит показатели о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, жилищных условиях лиц с инвалидностью, их образовании и занятости.

Мамедов отметил, что в опросный лист также включен ряд вопросов по составу рабочей силы и занятости населения «Опросные листы составлены так, чтобы полученную информацию можно было сравнить с показателями прошлой переписи. Нынешняя перепись будет проводиться по единой для всего населения программе переписи путем опроса, охватив все места проживания, включая места временного проживания».

Напомним, что перепись населения, которая пройдет 1-10 октября этого года, будет третьей по счету в истории независимого Азербайджана.

Перепись населения проводится каждые 10 лет по указу Президента Азербайджана.

Последняя перепись населения была проведена 13-22 апреля 2009 года. Общая численность населения Азербайджана, согласно ее результатам, составила 8,922,447 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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