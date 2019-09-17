За семь месяцев в Азербайджане родилось более 79 тыс. детей

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года численность населения Азербайджана увеличилась на 46 417 человек, или на 0,5 процента, составив 10 027 574 человека по состоянию на первое августа, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

52,8 процента от общей численности населения составляют городские жители, 47,2 процента - сельские. 49,9 процента из них мужчины, 50,1 процента - женщины.

Естественный прирост населения составил 46 214 человек.

За январь-июль этого года в Азербайджане родились 79 861 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий коэффициент рождаемости на каждые 1 000 человек вырос с 13,8 до 13,9. 53,4 процента новорожденных - мальчики, а 46,6 процента - девочки. Среди них 1844 двойни и 48 троен.

В январе-июле были зарегистрированы 33647 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения снизился с 6,1 до 5,8.

(Текст: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.