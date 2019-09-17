За семь месяцев в Азербайджане родилось более 79 тыс. детей

17 сентября 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года численность населения Азербайджана увеличилась на 46 417 человек, или на 0,5 процента, составив 10 027 574 человека по состоянию на первое августа, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

52,8 процента от общей численности населения составляют городские жители, 47,2 процента - сельские. 49,9 процента из них мужчины, 50,1 процента - женщины.

Естественный прирост населения составил 46 214 человек.

За январь-июль этого года в Азербайджане родились 79 861 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий коэффициент рождаемости на каждые 1 000 человек вырос с 13,8 до 13,9. 53,4 процента новорожденных - мальчики, а 46,6 процента - девочки. Среди них 1844 двойни и 48 троен.

В январе-июле были зарегистрированы 33647 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения снизился с 6,1 до 5,8.

(Текст: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Производство сахара в Азербайджане выросло почти на 80%
Бизнес 16 сентября 18:00
Производство готовых металлических изделий в стране выросло более чем на 80%
Бизнес 16 сентября 16:42
В Азербайджане возросли объемы аграрного производства
Бизнес 16 сентября 16:17
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане незначительно выросли
Бизнес 16 сентября 14:23
В Азербайджане растут объемы производства автомобилей
Бизнес 16 сентября 14:20
Азербайджан нарастил транспортировку газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 16 сентября 13:10
Лента новостей
Национальное винное агентство Грузии будет проводить маркетинговые мероприятия
Бизнес 11:25
В Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni
В мире 11:23
В Азербайджане продлен прием в первые классы школ
Общество 11:17
Азербайджан увеличил экспорт газа
Энергетика 11:14
Азербайджан нарастил внешнеторговый оборот
Бизнес 11:11
Мария Стадник одержала досрочную победу в ЧМ в Нур-Султане
Общество 11:11
Хикмет Гаджиев: Азербайджан признан на международном энергорынке как надежный партнер
Политика 11:10
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 11:07
Соотношение активов банковского сектора к ВВП в Грузии достигло рекордно высокого уровня
Финансы 11:07