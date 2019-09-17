Мария Стадник одержала досрочную победу в ЧМ в Нур-Султане

17 сентября 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана – Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе, сообщает во вторник Trend.

В четвертый день соревнований стартовали встречи в весовых категориях 50, 53, 55 и 72 кг по борьбе среди женщин.

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник (50 кг) в классификационном туре встретилась с Мерси Генезис (Нигерия), одержав досрочную победу со счетом 10:0, а Туркан Насирова (53 кг) в первом круге проиграла немке Нине Хеммер.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Мария Стадник одержала досрочную победу в ЧМ в Нур-Султане
  • Мария Стадник одержала досрочную победу в ЧМ в Нур-Султане
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