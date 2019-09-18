Чарующая природа села Киш (ФOTO)

18 сентября 2019 20:37 (UTC+04:00)

ШЕКИ/Trend/ - Киш, расположенный в Шекинском районе на берегу одноименной реки, является одним из древнейших населенных пунктов на этой территории. В произведении албанского историка Мовсеса Каланкатлы "История Албании" упоминается как Кис. Согласно его записям, Енисей, являющийся одним из первых христианских миссионеров, приблизительно в 74 году прибыв в село Кис провинции Ути построил тут церковь. Она стала первым христианским храмом на территории всего Южного Кавказа.

Территория села является выгодной с точки зрения туризма. Основная часть села, окруженная с четырех сторон горами, находится на склоне горы Тат. Здесь протекает река Киш, берущая истоки в горах Малого Кавказа.

Trend представляет чарующие пейзажи этих мест.

(ФOTO: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
  • Чарующая природа села Киш (ФOTO)
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