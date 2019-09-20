Замечательно, что Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Баку – зритель

БАКУ /Trend/ - Соревнования проходят интересно и зрелищно, об этом в пятницу сказал Trend зритель 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Джафар Салаев.

«Привел внучку посмотреть соревнования. Она тоже занимается художественной гимнастикой, поэтому ей интересно все, что происходит на подиуме. Мы часто посещаем соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики. Хочу, чтобы внучка видела, как соревнуются известные гимнастки, училась у них, вдохновлялась их победами. Замечательно, что Чемпионат мира проходит в Баку», - сказал зритель.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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