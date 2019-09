В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата мира в групповых упражнениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 22 сентября, в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях, сообщает Trend.

В упражнениях с пятью мячами на первую ступень пьедестала поднялась команда Японии, вторую позицию заняла команда Болгарии, третью – команда России.

Награды вручили – член апелляционного жюри Международной федерации гимнастики (FIG) Рон Галимор, член Технического комитета FIG Каролина Хант, директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав золотую медаль завоевала команда России, «серебро» у гимнасток из Японии, бронзовая медаль досталась команде Италии.

Награды вручили - президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

