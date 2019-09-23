В Азербайджане повышается госпошлина за техосмотр автомобилей

23 сентября 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается госпошлина за прохождение техосмотра автомобилей, сообщает в понедельник Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке в закон «О государственной пошлине», которая будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 30 сентября.

Согласно поправке, госпошлина за прохождение техосмотра транспортных средств в случаях, определенных законом, повышается с 20 до 30 манатов.

После утверждения Милли Меджлисом поправка вступит в силу с 1 января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Для Алятской СЭЗ создается новая структура
Экономика 14:40
Утвержден план работы осенней сессии парламента Азербайджана
Политика 14:36
В Азербайджане предлагается выделять пособие малоимущим семьям на школьные нужды
Общество 18 сентября 16:57
Иса Габиббейли: В учебниках для азербайджанских вузов есть проблемы
Общество 17 сентября 19:15
В Азербайджане будет подготовлен законопроект "Об образовательных кредитах"
Общество 17 сентября 16:33
В Азербайджане законопроект «О высшем образовании» будет обсуждаться в октябре
Общество 17 сентября 16:09
Лента новостей
В Туркменистане откроют учебный центр мореходства
Туркменистан 14:55
На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих
Турция 14:50
Азербайджан начал производство алюминиевых пресс-форм (ФОТО)
Бизнес 14:47
Пакистан рассчитывает на поставки туркменского газа
Энергетика 14:41
Для Алятской СЭЗ создается новая структура
Экономика 14:40
Торговля между Азербайджаном и Китаем выросла более чем вдвое - посол
Политика 14:36
Утвержден план работы осенней сессии парламента Азербайджана
Политика 14:36
Компания Anglo Asian Mining увеличила общий доход
Бизнес 14:25
Проекты в рамках цифровизации будут введены на НПЗ Казахстана
Энергетика 14:11