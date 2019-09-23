В Азербайджане повышается госпошлина за техосмотр автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается госпошлина за прохождение техосмотра автомобилей, сообщает в понедельник Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке в закон «О государственной пошлине», которая будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 30 сентября.

Согласно поправке, госпошлина за прохождение техосмотра транспортных средств в случаях, определенных законом, повышается с 20 до 30 манатов.

После утверждения Милли Меджлисом поправка вступит в силу с 1 января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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