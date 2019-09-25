Минэкологии Азербайджана: Важно применять различные тарифы в зависимости от объема потребляемой воды

25 сентября 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одна из стран, имеющие сравнительно меньший доступ к водным ресурсам, которые составляют 15% от водных запасов региона.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заведующий отделом по экологической политике министерства Расим Саттарзаде, сообщает в среду Trend.

По словам Саттарзаде, с другой стороны, в результате климатических изменений водные ресурсы уменьшаются, и эта тенденция продолжается: «По мере увеличения численности населения, расширения орошаемых сельскохозяйственных площадей, повышения жизненных стандартов потребность в воде растет. В течение года из водных источников страны забирается примерно 12 миллиардов кубометров воды, большая часть которой теряется при транспортировке. Основная потеря воды происходит в оросительных каналах и внутрихозяйственных оросительных сетях».

По словам завотделом, во избежание в будущем проблемы дефицита воды необходимо предотвращать потерю воды в сооружениях водоснабжения и в быту: «В сельском хозяйстве и промышленности должны использоваться современные технологии и оборудование, экономящее воду. Необходимо вести правильный учет, важно применять различные тарифы в зависимости от объема потребляемой воды. В связи с этим минэкологии информирует общественность, проводя пропагандистские работы, в проектах по озеленению применяется капельная система полива».

Саттарзаде добавил, что в продолжение этого в селе Джафарханлы Саатлинского района при поддержке Программы развития ООН и Глобального экологического фонда, организации Минэкологии и природных ресурсов и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» был реализован пилотный проект по применению капельной системы полива: «Проект нацелен на поощрение перевода сферы сельского хозяйства с традиционных методов полива на современные. Меры по постепенному охвату территории страны подобными проектами продолжаются».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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