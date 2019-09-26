В Баку начинается отбор уличных музыкантов

БАКУ /Trend/ - Со следующей недели начнется отбор лиц, желающих работать уличными музыкантами в Баку.

Об этом в четверг сказал Trend директор Бакинского информационно-туристического центра Руфат Багиров.

По его словам, к ним уже обратилось уже порядка 15 потенциальных уличных музыкантов. Отбор продлится около недели.

Музыкантов будет отбирать комиссия из представителей Государственного агентства по туризму, Главного управления культуры г. Баку, Исполнительной власти г. Баку, Управления Приморского национального бульвара, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Багиров добавил, что с кандидатами получившими положительное заключение будет заключен договор: «Через неделю после завершения отбора они будут выступать на ул. Низами («Торговая»), в Ичеришехер и 20-25 местах на территории Бульвара. Прошедшие отбор не будут платить никаких пошлин, и все заработанное будет оставаться им».

Директор центра добавил, что музыканты сами будут определять время своих выступлений. Они будут выступать в выбранных местах в течение трех месяцев: «Через три месяца они вновь могут обратиться в центр для продления срока договора».

По поводу лиц занимающихся этой деятельностью без участия в отборе, Багиров сказал, что препятствовать им не будут: «Мы разрешаем работать уличным музыкантам на территориях, установленных государством. Если кто-то талантлив, но не хочет участвовать в отборе, то может выступать там, где захочет. Но в этом случае ответственность за него мы не несем».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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