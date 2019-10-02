Минтруда Азербайджана приостановило выдачу адресной соцпомощи 779 гражданам

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения приостановило выплату адресной социальной помощи 779 гражданам в связи с выявлением ряда махинаций, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно информации, такое решение было принято в связи с выявленными нарушениями. Выяснилось, что с 1 января текущего года в 855 случаях 206 работодателей расторгли трудовые договоры с 779 гражданами в кратчайшие сроки.

Оказалось, что заключенные контракты были в силе в среднем около 16 дней, а в 20 случаях было зафиксировано расторжение договора через несколько часов после его регистрации в электронной системе уведомления (VEMTAS).

В ходе проверок также было установлено, что 19 работодателей, принявшие на работу 378 человек с начала текущего года, не отчисляли за них средства на соцстрахование. Все эти граждане являлись получателями адресной соцпомощи.

Напомним, что Азербайджан перешел на систему адресной социальной помощи с 2006 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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