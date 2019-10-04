Ограничивается автодвижение на ряде улиц Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами 4-6 октября будет ограничено движение автотранспортных средств на участке от пересечения улиц Асифа Магеррамова и Джейхуна Салимова (дорожная развязка в 3-м микрорайоне) до пересечения с ул. 20 Января в Насиминском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

На участке от пересечения с ул. 20 Января до пересечения с ул. Джейхуна Салимова будет обеспечено двустороннее движение.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.