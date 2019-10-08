В Азербайджане приостановлена выдача адресной соцпомощи еще 1068 гражданам

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана за фальсификации прекратило выдачу адресной социальной помощи еще 1068 лицам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Выяснилось, что для получения адресной социальной помощи группа предпринимателей заключала краткосрочные трудовые договора с гражданами, а после назначения соцпомощи договора расторгались. Также была установлены факты невыплата средств соцстрахования гражданам, с которыми были заключены договора.

Минтруда продолжает разбирательство, в зависимости от результатов будут предприняты соответствующие шаги.

Отметим, что за получением адресной социальной помощи может обратиться совершеннолетний и трудоспособный представитель малообеспеченной семьи.

Для этого необходимо представить справку о составе семьи и на основании ее нотариально заверенное заявление о представлении интересов семьи.

Напомним, что адресная социальная помощь выдается малообеспеченным семьям.

Минтруда продолжает работы по обеспечению прозрачности и адресности государственной социальной помощи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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