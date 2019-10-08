В Азербайджане приостановлена выдача адресной соцпомощи еще 1068 гражданам

8 октября 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана за фальсификации прекратило выдачу адресной социальной помощи еще 1068 лицам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Выяснилось, что для получения адресной социальной помощи группа предпринимателей заключала краткосрочные трудовые договора с гражданами, а после назначения соцпомощи договора расторгались. Также была установлены факты невыплата средств соцстрахования гражданам, с которыми были заключены договора.

Минтруда продолжает разбирательство, в зависимости от результатов будут предприняты соответствующие шаги.

Отметим, что за получением адресной социальной помощи может обратиться совершеннолетний и трудоспособный представитель малообеспеченной семьи.

Для этого необходимо представить справку о составе семьи и на основании ее нотариально заверенное заявление о представлении интересов семьи.

Напомним, что адресная социальная помощь выдается малообеспеченным семьям.

Минтруда продолжает работы по обеспечению прозрачности и адресности государственной социальной помощи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Адресной государственной социальной помощью в Азербайджане охвачено более 70 тысяч человек
Общество 5 октября 13:46
Минтруда Азербайджана приостановило выдачу адресной соцпомощи 779 гражданам
Общество 2 октября 16:18
Вице-премьер: Неверно озвучивать высказывание "В Азербайджане не выдается пособие на детей"
Политика 11 сентября 17:10
Еще 185 наследникам шехидов предоставят единовременные выплаты
Политика 20 августа 11:39
В Азербайджане с начала года е-услугами минтруда воспользовались 5,4 млн человек
Общество 15 июля 14:55
Минтруда предлагает работодателям в Азербайджане сотрудничать с Госслужбоой занятости в организации профессиональной подготовки
Общество 6 июля 14:20
Лента новостей
ЕИБ предоставит Узбекистану кредит на 100 млн евро (Эксклюзив)
Бизнес 14:58
На месте взрыва в Гахе работают сотрудники ANAMA
Происшествия 14:54
Президент Казахстана поручил увеличить количество международных рейсов
Бизнес 14:45
Активы дочерних структур PASHA Bank превышают 600 млн манатов
Финансы 14:44
Большинство проектов Equinor оказались менее затратными, чем предполагалось
Энергетика 14:42
Экспертные площадки формируют реальное мнение об уровне отношений государств
Политика 14:36
В Азербайджане определено наказание за несдачу документов в Государственный нотариальный архив
Политика 14:34
В Азербайджане с бытовым насилием должны бороться все - депутат
Общество 14:28
Экспорт бренди Грузии вырос на более чем 40%
Финансы 14:26