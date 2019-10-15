Объявлен в международный розыск подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана в Киеве

15 октября 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правоохранительным органам Украины направлена нота по факту убийства несколько дней назад в Киеве гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине.

Согласно информации, для поимки и привлечения к ответственности подозреваемого в совершении преступления Али Абдуллаева он объявлен в международный розыск. Посольство держит под контролем вопрос, связанный с оперативно-розыскными и другими мерами по данному делу.

(Текст: Турал Гараджаев)

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