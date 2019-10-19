В направлении станции метро 28 Мая временно изменена схема передвижения автобусов по 14 маршрутам

БАКУ/Trend/ - Несмотря на положительный ответ ИВ Баку в связи с обращением организации, называющей себя Национальный совет демократических сил, на проведение митинга 19 октября в 15:00, организаторы митинга распространили в социальных сетях информацию о проведении несогласованной, незаконной акции в это же время в неразрешенном месте, то есть перед станцией метро "28 Мая".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), для обеспечения бесперебойности, удобства и безопасности пассажироперевозок во время попытки к незаконной акции, временно изменена схема передвижения автобусов 14 регулярным маршрутам.

Согласно изменению, движение автобусов по маршрутам, проходящим через Центр транспортного обмена "28 Мая", организовано с проспекта Азадлыг на улицу Салатын Аскеровой, с улицы Шамси Бадалбейли на проспект Бюл-бюля, с улицы Пушкина на улицу 28 Мая и обратно со станции метро Хатаи.

Отметим, что в Центре транспортного обмена "28 Мая" по 14 регулярным маршрутам действую 220 автобусов. За один час в центр заезжают 128 автобуса, а ежедневно центром пользуются 200 тысяч пассажиров.

Какие-либо массовые беспорядки, направленные на нарушение общественного порядка, оказывает серьезное негативное влияние на движение общественного транспорта, что вызывает недовольство населения. Учитывая это, заявляем, что в случае допущения незаконных действий, нарушающих деятельность городского транспорта, ответственность полностью ляжет на организаторов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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