В Баку впервые организован четырехсторонний пешеходный переход (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку впервые организован четырехсторонний пешеходный переход.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), в рамках работ по повышению безопасности дорожного движения на пересечении улиц Тебриза и Гасаноглу были осуществлены нижеследующие меры:

- организована желтая перекрестная сетка;

- нанесена разметка, указывающая направление движения транспортных средств;

- по всем направлениям перекрестка организованы пешеходные переходы.

Эти изменения позволят обеспечить комфорт для пешеходов, безопасность участников дорожного движения, беспрерывное движение транспортных средств.

Отметим, что на данной территории также осуществляются работы по установке дополнительных пандусов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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