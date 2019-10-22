В Азербайджане выросла госпошлина за техосмотр автомобилей

22 октября 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повысилась госпошлина за техосмотр автотранспортных средств. Это отражено в поправке к закону «О государственной пошлине», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend.

Согласно изменениям, стоимость техосмотра повышается с 20 до 30 манатов.

После обсуждений изменение было принято в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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