Замминистра: От учителя требуется, чтобы он уважал и любил учеников

БАКУ/Trend/ - От учителя требуется высокий профессионализм, культура, стремление к обучению, а также к самообучению, способность уважать и любить детей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов во время встречи с молодыми учителями в городе Имишли.

Гурбанов рассказал о процессах экономического развития, наблюдаемых в стране за последние годы, и отметил, что реформы, осуществляемые в сфере образования, являются результатом этого развития.

Замминистра подчеркнул, что интерес к профессии учителя растет из года в год. Он добавил, что учитель должен относиться к каждому своему ученику индивидуально.

Гурбанов также отметил важность учреждения Ассоциации по формированию сообщества активных учителей, шагов предпринимаемых в направлении постоянного повышения знаний и навыков учителей, повышению их информированности о новшествах в сфере образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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