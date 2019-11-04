Бракоразводный процесс Фуада Гахраманлы и его супруги вновь перенесен

БАКУ/Trend/ - В Абшеронском районном суде, под председательством судьи Эльмана Мамедова, вновь отложен бракоразводный процесс по иску Зюмрюд Ягмур против супруга Фуада Гахраманлы, сообщила в понедельник Trend адвокат Зюмрюд Ягмур - Зибейда Садыхова.

Адвокат отметила, что судья вновь перенес процесс, назначив его на 07 ноября.

Напомним, что судебный процесс переносится уже в третий раз.

Отметим, что Зюмрюд Ягмур обратилась в Абшеронский районный суд с иском о расторжении брака с бывшим зампредом ПНФА Фуадом Гахраманлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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