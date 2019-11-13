На Бакинском бульваре будут установлены новые аттракционы

13 ноября 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территории Приморского национального бульвара будут установлены новые аттракционы, сказала в среду Trend глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюная Эльмаргызы.

По ее словам, новые аттракционы будут привезены в Баку в ближайшее время.

«В связи с этим ведутся переговоры с партнерами, и в ближайшее время аттракционы можно будет увидеть на Бакинском бульваре. О деталях, какими будут аттракционы, и из какой страны они будут привезены, общественность будет проинформирована после того, как они будут доставлены в страну».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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