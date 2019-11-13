В Азербайджане определен предел критерия нуждаемости

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесен на обсуждение вопрос о пределе критерия нуждаемости в Азербайджане на 2020 год

Как сообщает в среду Trend, согласно законопроекту, предел критерия нуждаемости для назначения адресной социальной помощи в 2020 году установлен в размере 160 манатов.

Законопроект был принят после обсуждений путем голосования.

Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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