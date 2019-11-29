Продолжается визит мексиканского писателя Давид Тосканы в Баку

Как сообщалось, известный мексиканский писатель Давид Тоскана находится в Азербайджане, в рамках визита, организованного Посольством Мексики. В течении первой недели визита имел место ряд мероприятий: встреча с директором Государственного Переводческого Центра Афаг Масуд, встреча с проректором Азербайджанского Университета Языков Жалей Гарибовой и конференция для студентов этого университета, специализирующихся по испанскому языку, а также, встреча с председателем Союза Писателей Азербайджана, народным писателем Анаром и членами Союза.

В ходе упомянутых встреч был проведен ценный обмен знаниями о национальной литературе и её современных течениях. Писатель Давид Тоскана, в свою очередь, представил информацию о своем творчестве и произведениях, переведенных на 14 языков. Также писатель ответил на вопросы участников двух конференций, которые пробудили большой интерес и желание по поводу будущих встреч. Мексиканский писатель выразил восхищение азербайджанской литературой и интерес в её изучении.

Следует отметить, что сегодня 29-го ноября в 18:00 ч., в Бакинском Книжном Центре будет проведена встреча с мексиканским писателем.

Давид Тоскана родился в 1961-ом году, в мексиканском городе Монтеррей. Является автором таких проихведений, как «Станция Тула», «Святая Мария Цирка», «Плач по Мигелю Прунеде», «Последний читатель», «Яркая армия», «Мосты Кёнигсберга», «Еванхелия» и «Олегарой». Участвовал в

Международной Программе Писателей Универститета Айовы и Berliner Künstlerprogramm. Является членом Национальной Системы Творческих Лиц.

Его роман «Последний читатель» удостоился премий Антонина Артауда и Хосе Фуэнтеса Мареса. «Яркая армия» получила премию имени Хосе Марии Аргедаса, представленной Домом Америки. «Олегарой» был награжден премией имени Хавьера Вийауррутиа 2017 и Латиноамериканской премией имени Елены Понятовской.

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