Генпрокурор Азербайджана взял под контроль факт истязания малолетних братьев в Баку

9 декабря 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Закир Гаралов взял под контроль расследование в связи с информацией об истязании родителями малолетних мальчиков в Сабунчинском районе.

Об этом глава пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов написал на своей странице в Facebook, сообщает в понедельник Trend.

«Проведение расследования по информации, распространенной в некоторых СМИ и социальных сетях в связи с истязанием отцом и мачехой двух малолетних братьев Гулу и Гусейна на территории Сабунчинского района столицы, с привлечением представителей соответствующих государственных структур поручено прокуратуре города Баку. Расследование взято генеральным прокурором под особый контроль».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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