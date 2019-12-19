Члены национальной сборной Азербайджана по художественной гимнастике встретились с юными спортсменками (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Бакинской школе гимнастики состоялась встреча учащихся с членами Национальной сборной Азербайджана по художественной гимнастике, спортсменками, выступающими в команде групповых упражнений - Сияной Василевой, Алией Пашаевой и Зейнаб Гумматовой, сообщает Trend.

Во встрече приняли участие около 80 учащихся Бакинской школы гимнастики в возрасте от 4 до 13 лет.

В ходе встречи учащимся школы была предоставлена возможность задать спортсменкам вопросы. Воспитанницы школы гимнастики интересовались почему Сияна Василева, Алия Пашаева и Зейнаб Гумматова избрали именно художественную гимнастику, попросили рассказать об участии в международных Чемпионатах, о том, как справиться с волнением выходя на ковер и о многом другом.

Члены национальной сборной Азербайджана с удовольствием делились опытом и знаниями, давали необходимые рекомендации и советы.

Далее мероприятие продолжилось раздачей автографов.

В беседе с представителями СМИ Зейнаб Гумматова отметила, что в Азербайджане проявляется большой интерес к гимнастике.

"Радостно, что это можно наблюдать не только в столице, но и в регионах нашей страны, где гимнастика активно развивается. В ходе сегодняшнего мероприятия, мы ощутили грандиозное воодушевление юных гимнасток, они проявляли высокую заинтересованность, активно задавали вопросы. Но, и для нас эта встреча также важна, ведь дети берут с нас пример, мы ощущаем их любовь и поддержку", - сказала Гумматова.

"Признаюсь, я начала работать в Бакинской школе гимнастики совсем недавно, и многих детей, участвующих в сегодняшней встрече уже знаю. Приятно, что все они так трепетно отнеслись к мероприятию. Им действительно интересно узнать больше о путях развития в спорте тренеров и ведущих гимнасток страны. В Азербайджане уделяется очень большое внимание развитию спорта, в том числе и гимнастики. Художественная гимнастика стала очень популярна, есть много перспективных детей, которые демонстрируют хорошие результаты. Хочу сказать всем родителям, которые планируют отдать своих детей на занятия гимнастикой, что это очень хорошая идея. Спорт - это здоровье, а художественная гимнастика для девочки - это еще и элегантность и красота на всю жизнь", - отметила Алия Пашаева.

Гимнастка Сияна Василева подчеркнула, что ей очень приятно поделиться своими знаниями и опытом с юными спортсменками.

"Надеюсь, им было полезно все, о чем я сегодня говорила. Для меня это вторая встреча с маленькими гимнастками, до этого была встреча в спортивном клубе "Оджаг Спорт". Надеюсь, что подобная практика продолжится, и такие встречи будут организованы и в дальнейшем. Думаю, для маленьких гимнасток настоящее мероприятие очень важно. Потому что, вспоминаю себя в их возрасте. Для меня было бы важно встретиться с известными спортсменками, послушать их рассказы о приобретенном опыте. Хочу посоветовать юным спортсменам, чтобы они никогда не забрасывали учебу, ведь некоторые думают, что если ты в профессиональном спорте, то можно не учиться. А это не так. Учеба очень способствует успехам в спорте", - подчеркнула она.

По словам Сияны Василевой, в стране значительно увеличился интерес к гимнастике со стороны общественности.

"Сейчас за местными соревнованиями наблюдает большая зрительская аудитория. На соревнованиях в Национальной арене гимнастики всегда полный зрительный зал", - добавила она.

Напомним, что на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошел 16-22 сентября в Баку, команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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