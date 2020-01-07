Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана

7 января 2020 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, командир полка дорожно-патрульной службы, полковник полиции Ахадов Балакиши Ахмед оглу освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Ахмедов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста службы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане за продажу пиротехники задержаны 30 человек
Происшествия 1 января 23:50
В связи с наступающими праздниками МВД Азербайджана обратилось к гражданам
Общество 30 декабря 2019 20:52
В Азербайджане задержан экс-директор Центра интеллектуального управления транспортом
Общество 30 декабря 2019 15:40
МВД Азербайджана увеличивает число нарядов полиции
Общество 28 декабря 2019 17:26
МВД и Генпрокуратура опровергли слухи о покушении на Огтая Гюльалыева
Происшествия 28 декабря 2019 15:43
МВД Азербайджана и SOCAR прокомментировали информацию по поводу видеоролика о сливе нефти в море
Происшествия 27 декабря 2019 18:39
Лента новостей
Али Ахмедов: Все 123 кандидата ПЕА прошли официальную регистрацию
Политика 19:32
Расим Саттарзаде: Пожары в Австралии — угроза всей планете
Общество 19:28
В информационной системе Азербайджана зарегистрировано почти 450 тыс. фермеров
Бизнес 19:23
В праздничные дни "Азеригаз" оказывал клиентские услуги в особом режиме
Экономика 19:12
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Бахадура Тагиева
Политика 19:04
Госпогранслужба: В результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны погиб азербайджанский солдат
Нагорно-карабахский конфликт 18:51
Азербайджан планирует строительство нового трансграничного моста
Транспорт 18:44
Грузия потеряла две позиции в Индексе паспортов
Грузия 18:35
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Китая и Индии
Туризм 18:32