Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, командир полка дорожно-патрульной службы, полковник полиции Ахадов Балакиши Ахмед оглу освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Ахмедов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста службы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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