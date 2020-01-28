В Азербайджане начинается перевод студентов

БАКУ/Trend/ - С 1 февраля на портале transfer.edu.az начинается перевод студентов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Электронный прием документов будет продолжен до 7 февраля.

Будет осуществляться перевод студентов из вузов внутри страны и вузов, находящихся за ее пределами, перевод со специальности на специальность, а также перевод студентов колледжей Азербайджана и лиц, обучающихся в магистратуре.

Лица могут выбрать на портале учебное заведение, в которое хотят перевестись, для чего необходимо ввести требуемую информацию и установить, соответствуют ли они критериям перевода.

Напомним, что с начала работы портала и до настоящего времени было осуществлено около шести тысяч переводов студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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