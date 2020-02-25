В Баку в связи с мероприятием по случаю годовщины Ходжалинского геноцида будет ограничено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятием, которое планируется провести в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида, 26 февраля будет ограничено автомобильное движение на ряде улиц и проспектов Баку, сказал во вторник Trend начальник отдела по связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, перед памятником «Крик матери» на проспекте Ходжалы пройдет мероприятие, посвященное поминовению памяти жертв Ходжалинского геноцида: «Поэтому завтра для обеспечения безопасности участников мероприятия на всех параллельных улицах и проспектах в районе проспекта Ходжалы будет ограничено и изменено направление движения транспортных средств. Так, будет ограничено и изменено направление движения транспортных средств от пересечения с ул. Юсифа Сафарова, по всему проспекту Ходжалы до пересечения с улицей Наджафгулу Рафиева. Движение будет обеспечено от пересечения просп. Нефтяников с ул. Ю.Сафарова по просп. Нобеля, а на пересечение просп. Бабека с ул. Н.Рафиева можно будет выехать только через просп. Гейдара Алиева. На просп. Ходжалы и всех параллельных и пересекающихся улицах и проспектах в этом направлении, улицах Мехти Мехтизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмайлова, Сулеймана Везирова и Иззет Оруджевой движение автомобилей будет ограничено и перенаправлено».

Просьба к водителям и владельцам автомобилей не пользоваться личными автомобилями в указанных направлениях, отдавая предпочтение общественному транспорту, сказал Асадов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)