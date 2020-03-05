Министр обороны Грузии посетит с визитом Азербайджан
БАКУ/Trend/ - Пятого марта начинается официальный визит делегации во главе с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили в Азербайджан.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита предусмотрено проведение ряда встреч грузинской делегации в стране.
Визит продлится до шестого марта.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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