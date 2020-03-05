Министр обороны Грузии посетит с визитом Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Пятого марта начинается официальный визит делегации во главе с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили в Азербайджан.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита предусмотрено проведение ряда встреч грузинской делегации в стране.

Визит продлится до шестого марта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)