В Азербайджане примут жесткие меры против искусственного завышения цен (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Кабинете министров обсуждена ситуация на нефтяном рынке, ее влияние на Азербайджан и упреждающие меры.

Как сообщили во вторник Trend в Кабмине Азербайджана, 10 марта на совещании в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова обсуждены ситуация на глобальном нефтяном рынке, а также ее воздействие на экономику. В совещании приняли участие Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, председатель Центробанка Эльман Рустамов, исполнительный директор Госнефтефонда Исрафил Мамедов и помощник премьер-министра Фахри Исмаилов.

Разногласия между основными экспортерами нефти по поводу объема добычи на фоне негативного воздействия коронавируса на мировую экономику привели к резкому падению цен на нефть.

Правительство Азербайджана пристально следит за процессами в мировой экономике, а также обладает планом превентивных мер по нейтрализации воздействия возможных негативных экономических тенденций на экономику страны. Таким образом, разработаны прогнозируемые сценарии влияния резкого снижения цен на нефть на платежный баланс. В соответствии с этими сценариями, в случае возникновения необходимости будут проведены соответствующие мероприятия по стабилизации.

Было отмечено, что на фоне процессов, происходящих на нефтяном рынке и в глобальной экономике, азербайджанская экономика имеет достаточно высокий финансовый иммунитет и подушку безопасности. По итогам 2019 года, стратегические валютные запасы превышают 100% ВВП, а внешний государственный долг в 6 раз.

В целях сохранения стабильности и курса маната на валютном рынке есть все возможности для проведения необходимых мероприятий. Меры, предусмотренные как по монетарной, так и по другим направлениям экономической политики, обеспечат удержание инфляции на прогнозируемом уровне.

В то же время, для укрепления финансовой устойчивости госбюджета будут приняты дополнительные меры, продолжен контроль над оптимизацией и рациональностью расходов.

Наряду с этим, серьезно контролируется потребительский рынок, и против искусственного роста цен и необоснованного дефицита будут приняты суровые меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )