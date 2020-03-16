В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, изменено время приема документов в вузы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, которые планировалось провести 5, 12 и 19 апреля 2020 года и вступительного экзамена в резидентуру, назначенного на 19 апреля. Также изменено время приема документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения, запланированного на период с 16 марта по 14 апреля, передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Согласно информации, решение об этом вынесено в соответствии с осуществляемыми в стране экстренными мерами с целью предотвращения возможной угрозы распространения Азербайджане коронавируса.

Даты проведения выпускных экзаменов, а также запланированных на 9, 15 и 29 марта пробных экзаменов, будут определены в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, о чем общественность будет проинформирована в надлежащем порядке.

Прием документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения на базе полного среднего (11-летнего) образования планируется с 30 марта по 27 апреля. Для лиц, которые должны утвердить свои заявки в Комиссиях по приему документов, будет предоставлена дополнительная информация об их местонахождении и сроках работы .

"Чтобы не отставать от учебного графика рекомендуем абитуриентам пользоваться “визуализированными уроками”, размещенными на YouTube-канале Государственного экзаменационного центра, а также пробными онлайн-экзаменами на портале otk.az.

В рамках “визуализированных уроков” материалы из учебников, начиная с пятого класса по отдельным темам, представлены в формате видео. В них отражены основные понятия, разъяснения по темам, а также основное содержание уроков. Материалы предоставляются совершенно бесплатно.

На портале оtk.az можно сдать пробные онлайн-экзамены по всем предметам», - сказали в Государственном экзаменационном центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)