В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, изменено время приема документов в вузы

Общество 16 марта 2020 13:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, изменено время приема документов в вузы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, которые планировалось провести 5, 12 и 19 апреля 2020 года и вступительного экзамена в резидентуру, назначенного на 19 апреля. Также изменено время приема документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения, запланированного на период с 16 марта по 14 апреля, передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Согласно информации, решение об этом вынесено в соответствии с осуществляемыми в стране экстренными мерами с целью предотвращения возможной угрозы распространения Азербайджане коронавируса.

Даты проведения выпускных экзаменов, а также запланированных на 9, 15 и 29 марта пробных экзаменов, будут определены в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, о чем общественность будет проинформирована в надлежащем порядке.

Прием документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения на базе полного среднего (11-летнего) образования планируется с 30 марта по 27 апреля. Для лиц, которые должны утвердить свои заявки в Комиссиях по приему документов, будет предоставлена дополнительная информация об их местонахождении и сроках работы .

"Чтобы не отставать от учебного графика рекомендуем абитуриентам пользоваться “визуализированными уроками”, размещенными на YouTube-канале Государственного экзаменационного центра, а также пробными онлайн-экзаменами на портале otk.az.

В рамках “визуализированных уроков” материалы из учебников, начиная с пятого класса по отдельным темам, представлены в формате видео. В них отражены основные понятия, разъяснения по темам, а также основное содержание уроков. Материалы предоставляются совершенно бесплатно.

На портале оtk.az можно сдать пробные онлайн-экзамены по всем предметам», - сказали в Государственном экзаменационном центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ООН оказывает поддержку Туркменистану в обеспечении экономической устойчивости и роста
ООН оказывает поддержку Туркменистану в обеспечении экономической устойчивости и роста
В Казахстане повышены максимальные рекомендуемые ставки по депозитам
В Казахстане повышены максимальные рекомендуемые ставки по депозитам
Казахстан выделит средства на поддежрку бизнеса на фоне пандемии коронавируса
Казахстан выделит средства на поддежрку бизнеса на фоне пандемии коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
В Баварии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Европа 14:10
Прием в центры Минналогов будет осуществляться по записи Общество 14:08
ЕБРР из-за коронавируса окажет поддержку клиентам в Беларуси Европа 14:07
Обнародовано расписание телеуроков в Азербайджане на завтра Общество 14:03
ООН оказывает поддержку Туркменистану в обеспечении экономической устойчивости и роста Туркменистан 13:51
В Казахстане повышены максимальные рекомендуемые ставки по депозитам Финансы 13:43
Произведения азербайджанских писателей вошли в лонг-лист Московской литературной премии Культура 13:40
В связи с инфекцией Коронавируса (COVID-19) объявляется особый режим работы в центрах обслуживания Azercell Общество 13:40
В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек Европа 13:39
Азербайджанские аналитики: Золото вновь начало дорожать Финансы 13:39
Казахстан выделит средства на поддежрку бизнеса на фоне пандемии коронавируса Бизнес 13:35
В Узбекистане коронавирус диагностировали еще у двух граждан страны Узбекистан 13:30
Израиль просит всех туристов, находящихся в стране, вернуться домой Израиль 13:28
В Иране установят контроль на выездах из провинций из-за коронавируса Политика 13:27
Франция закроет суды на фоне коронавируса Европа 13:25
Завтра погода в Азербайджане может негативно сказаться на метеочувствительных людях Общество 13:14
В Азербайджане нет угрозы обесценивания маната — Бахтияр Алиев Экономика 13:09
Казахстанская авиакомпания внесет изменения в расписание рейсов из-за режима ЧП Транспорт 13:06
Оглашены сведения трехлетнего контракта между бакинским метро и российским заводом Транспорт 13:05
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 9-13 марта Энергетика 13:04
В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, изменено время приема документов в вузы Общество 13:00
Исполнитель роли Тано Карриди из "Спрута" назвал два лучших азербайджанских фильма (ФОТО) Культура 12:58
В Туркменистане пройдет выставка достижений частного сектора Туркменистан 12:55
Кыргызстан увеличивает импорт турецкой стали Турция 12:43
Обнародованы данные по экспорту цемента из Турции в Китай Турция 12:39
Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин Другие страны 12:39
Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупредила СМИ и пользователей соцсетей Общество 12:35
"Азерэнержи" повышает уровень надежности и безопасности Мингячевирской ГЭС Энергетика 12:32
Минналогов меняет правила по госрегистрации юридичиских лиц Бизнес 12:28
Филиал Ailə TV в Ясамальском районе переехал на новый адрес (ФОТО) Общество 12:25
Выделены средства на бурение 12 субартезианских скважин в Джалилабаде Политика 12:25
Прекращаются полеты из Грузии в ряд стран Западной Европы Транспорт 12:24
Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии Другие страны 12:23
Второй танкер SOCAR для Беларуси прибыл в Одессу Энергетика 12:22
Будут созданы веб-сайты для структур и депутатов Милли Меджлиса Политика 12:19
В Бахрейне зафиксировали первый случай смерти инфицированного коронавирусом Арабские страны 12:17
Узбекистан закрывает транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса Транспорт 12:15
Китай направит в Узбекистан группу врачей Узбекистан 12:13
В Сербия число заразившихся коронавирусом достигло 55 человек Европа 12:08
В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом Другие страны 12:06
В Азербайджане на предприятиях специального назначения предлагается создание гарнизонной службы Политика 12:06
Власти Турции поддержат экономику на фоне Covid-19 Турция 12:05
В Азербайджане определяются структуры по аккредитации научных учреждений Общество 12:00
В Азербайджане государственные учебные заведения могут быть освобождены от лицензий Общество 12:00
Завтра заседание парламента Азербайджана обсудит вопрос по коронавирусу Политика 11:40
Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции с начала года? Турция 11:35
В Азербайджане 20 иностранцев задержаны за подделку документов - Госпогранслужба (ФОТО) Общество 11:33
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит дезинфекцию (ФОТО) Экономика 11:26
Казахстанский тенге значительно подешевел относительно доллара США Финансы 11:25
В Азербайджане вносится поправка в закон «Об образовании» в связи с обучением детей, потерявших родителей Общество 11:22
Посольство Азербайджана в Малайзии открыло «горячую линию» Общество 11:19
В Азербайджане растет число пользователей электромобилей Транспорт 11:17
Узбекистан принимает меры против распространения коронавируса Узбекистан 11:16
Азербайджанский манат дорожает на фоне валют стран-партнеров Финансы 11:14
Богатейшие люди мира с начала года потеряли почти триллион долларов США 11:10
Государственная миграционная служба Азербайджана ограничила работу Общество 11:07
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) Общество 10:54
"Узбекнефтегаз" ввел в эксплуатацию новую скважину в Алатском районе Энергетика 10:53
Грузия и Турция договорились о продлении авиасообщения Транспорт 10:53
Грузия временно закрывает границу с Россией Транспорт 10:49
На пограничных пунктах Азербайджана проводится дезинфекция Транспорт 10:43
Россия закрывает границу с Беларусью Россия 10:40
Количество заразившихся коронавирусом в Грузии выросло Грузия 10:34
Число зараженных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 200 Другие страны 10:30
Азербайджанская нефть 13 марта подорожала Энергетика 10:29
Посол: Cанкции ограничивают возможности Ирана по противодействию коронавирусу Политика 10:17
Впервые в Сочи прошел фестиваль "ЖАРА" (ФОТО) Звёздный мир 10:17
МИД Казахстана разъяснило правила въезда-выезда в рамках режима ЧП Казахстан 10:14
На оккупированной территории Нагорного Карабаха арменизированы названия 212 азербайджанских населенных пунктов Политика 10:13
В Норвегии будут отправлять на карантин всех возвращающихся из-за рубежа Европа 10:08
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:04
Грузия ввела ограничения для въезжающих из Дании, Швейцарии и Норвегии Транспорт 09:57
Значительно сократилась трудовая миграция из Турции в Узбекистан В мире 09:55
Грузия закрыла КПП "Сарп" на границе с Турцией Транспорт 09:52
Назначены директора Джалилабадской и Астаринской районных больниц Общество 09:50
Туркменистан незначительно увеличил экспорт готовой одежды из Турции Турция 09:42
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:40
Эльман Рустамов: Мы готовы ответить на любую цену на нефть, на любой вызов Экономика 09:40
Посольство Азербайджана в Индонезии обратилось к соотечественникам в связи с коронавирусом Общество 09:36
Центробанк Азербайджана о продлении срока полного страхования вкладов Экономика 09:34
Курс маната по отношению к мировым валютам на 16 марта Финансы 09:30
Обнародована дата завершения Логистического центра в турецком Карамане Турция 09:30
Компания Маска отложила запуск очередной группировки спутников проекта Starlink США 09:28
Новая Зеландия вводит запрет на мероприятия более чем с 500 участниками Другие страны 09:27
В Азербайджане меняются правила выдачи электронных виз Туризм 09:27
Сегодняшняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире Общество 09:26
Южная Корея готовится вновь перенести начало учебного года из-за коронавируса Другие страны 09:23
Грузия увеличила импорт из Стамбула и Анкары Турция 09:21
Грузия увеличила импорт стали из Турции В мире 09:17
На коронавирус обследованы тысячи лиц, приехавших в Азербайджан - МЧС Общество 09:17
В центрах службы ASAN будет устранен ряд ограничений – Ульви Мехтиев Общество 09:15
МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме Общество 09:13
В Гонконге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса В мире 08:51
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за выходные удвоилось Другие страны 08:39
Японский центробанк проведет экстренное совещание в связи с потрясениями на рынках Другие страны 08:22
В Мексике сообщили о 12 новых случаях заражения коронавирусом Другие страны 08:01
Поток туристов в Гонконг сократился на 96% из-за коронавируса Другие страны 07:47
В Нью-Йорке закроют кинотеатры, концертные залы и школы из-за коронавируса США 07:21
УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец года или лето 2021-го Спорт 07:06
Албанский и итальянский участки TAP скоро будут заполнены азербайджанским газом Энергетика 07:00
Все новости