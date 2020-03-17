Минобразования Азербайджана назвало учебные ресурсы для учебы на дому (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало список учебных ресурсов для обучающихся на дому в связи с приостановлением процесса обучения в общеобразовательных школах из-за угрозы коронавируса, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Как сообщалось ранее, в рамках программы «Учебное время» на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş пять дней в неделю транслируются телеуроки. Они охватывают все классы, в них даются краткие пояснения по теме, а также соответствующие задания и инструкции.

Учащиеся, которые не смогли посмотреть телеурок, могут ознакомиться с ним как на официальном YouTube-канале министерства, так и на официальной странице ведомства в Facebook.

На портале video.edu.az размещен 1651 видеоурок, и число таких уроков будет увеличиваться. На портале также размещены видеоматериалы с 3D-анимацией, уроки "Khan Academy" и видеоуроки с системой оценивания. Уроки разрабатываются с участием местных и зарубежных преподавателей в соответствии с национальным куррикулумом.

На портале www.e-derslik.edu.az в целом размещены 256 электронных пособий, в том числе 232 электронных учебника, 22 методических пособия и 2 материала для внеклассного чтения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)