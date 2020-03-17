Хачмазский центр развития МСБ продолжает дистанционные консультации предпринимателей (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Хачмазский Центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает оказывать дистанционные консультационные услуги для предпринимателей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В рамках превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) временно приостановлены тренинги, проводимые для субеъктов предпринимательства.

Консультационные услуги, оказываемые Центром развития МСБ, продолжаются дистанционно.

Субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, желающие воспользоваться консультационными услугами Хачмазского Центра развития МСБ, могут обращаться на:

Телефон/Whatsapp (055) 222 15 04 (Рауф Алиев)

E-mail: khachmazkobim@gmail.com

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )