Хачмазский центр развития МСБ продолжает дистанционные консультации предпринимателей (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Хачмазский Центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает оказывать дистанционные консультационные услуги для предпринимателей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
В рамках превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) временно приостановлены тренинги, проводимые для субеъктов предпринимательства.
Консультационные услуги, оказываемые Центром развития МСБ, продолжаются дистанционно.
Субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, желающие воспользоваться консультационными услугами Хачмазского Центра развития МСБ, могут обращаться на:
Телефон/Whatsapp (055) 222 15 04 (Рауф Алиев)
E-mail: khachmazkobim@gmail.com
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )