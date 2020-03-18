Коронавирус не повлиял на желание азербайджанских паломников совершить хадж
БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на желание азербайджанских паломников совершить хадж, сообщили в среду Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Как сообщили в УМК, прием документов для совершения хаджа продолжается, и на сегодняшний день их число составило более 250.
Напомним, что совершение хаджа стоит 4 490 долларов (4 285 долларов в прошлом году).
Подорожание связано с ростом цен на отели и применением визовой пошлины.
Отметим, что прием документов начался 27 января.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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