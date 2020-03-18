Коронавирус не повлиял на желание азербайджанских паломников совершить хадж

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на желание азербайджанских паломников совершить хадж, сообщили в среду Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщили в УМК, прием документов для совершения хаджа продолжается, и на сегодняшний день их число составило более 250.

Напомним, что совершение хаджа стоит 4 490 долларов (4 285 долларов в прошлом году).

Подорожание связано с ростом цен на отели и применением визовой пошлины.

Отметим, что прием документов начался 27 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)