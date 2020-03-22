В Азербайджане в отношении работодателей, которые допустят сокращение, будут приняты серьезные меры
БАКУ /Trend/ - Министерство экономики, министерство труда и социальной защиты, Национальная организация предпринимателей (работодателей) и Конфедерация профсоюзов Азербайджана распространили совместное уведомление для работодателей.
Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и связи министерства труда и социальной защиты, до сведения работодателей доводится, что наряду с обеспечением поддержки предпринимателям для снижения отрицательного воздействия пандемии на бизнес среду, в тоже время будут приниматься серьезные меры в связи с работодателями, которые злоупотребляют существующими условиями и увольняют работников без обоснования.
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